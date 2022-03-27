Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye'ye sığınıyor

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapsından Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.

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  • 27.03.2022 19:55
  • Güncelleme: 27.03.2022 19:55
Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye'ye sığınıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapsından Türkiye’ye giriş yapmaya devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yapmış olduğu saldırı sonrası Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapıyor. Savaş bölgesinden ailelerinden, çocuklarından, kocalarından ayrı gelen Ukraynalı kadınlar savaşın son bulmasını ve sevdiklerine kavuşmayı ümit ediyor.

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Savaş bölgesinden kaçıp Türkiye’ye geldiklerini söyleyen Rozum Gulya, “İlk savaş başladığında bombalar patlıyordu, camlar kırılıyordu. Biz de korkudan ilk önce Kiev’e gittik. Kiev’de çok tehlikeli olduğu için orayı da terk etmek zorunda kaldık. Başka şehre geçtik orası güvenliydi ama sürekli alarm çalıyordu. Biz de Türkiye’ye gelmeye karar verdik ve geldik” dedi.

Bomba seslerinden çocuklarının korktuğunu ve ağladıklarını dile getiren Lutminia Minnazamoth, “Bizim kaldığımız yerde bomba sesleri duyuyorduk. Çocuklarımız seslere ağlıyordu, korkuyorlardı. Akrabalarım orada kaldı. Buraya ablamın yanına geldim” ifadelerini kullandı.

SHA-Y
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