Başkan Yılmaz’dan dev bir yatırım daha!

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan spor tutkunlarının sportif faaliyetlerine katkıda bulunmak için dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’ye kazandırılacak olan Spor Adası’nın temeli, düzenlenen törenle atıldı. 45.000 metrekare alan üzerine inşa edilecek Spor Adası içerisinde; Silivri’mize yaptığımız spor yatırımlarını taçlandıracak bölgenin en donanımlı Spor Adasının temel atma törenini, Kaymakamımız Tolga Toğan, spor kulüpleri ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. 45.000 m2 alan üzerinde; 6.000 m2, 1.000 kişi tribün kapasiteli kapalı spor salonu, 2.500 m2, her biri 250 m2 olan çok amaçlı spor odaları, Spor Lisesi, 700 seyirci kapasiteli kapalı tribünlü futbol stadı, 2 adet açık, 1 adet kapalı 35x50 Halı Saha, 2 adet basketbol ve voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 250 araçlık otopark, soyunma odaları, kafeterya, açık rekreasyon ve dinlenme alanları yer alacak. Spor Adası tamamlandığında bölgenin en kapsamlı ve en donanımlı spor kompleksi olacak.

TONTA: “SİLİVRİ’DE ÇOK GÜZEL SPOR HAVASI ESİYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, “Bugün Silivri’de çok güzel bir spor havası esiyor. Silivri’nin her bölgesinde spor alanları, halı sahalar, basketbol sahaları ve oyun alanları yer alıyor. Birazdan temel atma törenini yapacağımız Spor Adası’nın da tüm Silivri’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tesisi bizlere kazandıran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SPOR YATIRIMLARIMIZLA SİLİVRİ’YE ALTIN ÇAĞINI YAŞATIYORUZ”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’mize yaptığımız spor yatırımlarını taçlandıracak olan ve aynı zamanda bölgenin en donanımlı Spor Adası’nın temel atma töreninde bir aradayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında, dev bir eseri daha çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm hemşehrilerimizin hizmetine sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gururla ifade etmeliyim ki Silivri Belediyesi olarak spor yatırımlarında Silivri’ye altın çağını yaşatıyoruz. İlçemizin her bir mahallesini futbol sahalarıyla, basketbol sahalarıyla, voleybol sahalarıyla ve spor alanlarıyla donattık. Görevde bulunduğumuz 57 ayda; 75 adet park ve dinlenme alanı, 42 adet basketbol sahası, 14 adet futbol sahası, 9 adet voleybol, 2 adet tenis sahası ve 3 adet futbol stadı yaptık. Yine Silivri’yi İstanbul’un yüzme havuzu bulunmayan ilçesi olmaktan kurtardık. Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerimizle, Yüzme ve Futbol Akademisiyle geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Bugün temelini attığımız Spor Adası’nın içerisinde neler var? Öncelikle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Spor Adamızın kurulacağı alan yaklaşık 45.000 metrekaredir. Bu alanda; toplam 6.000 metrekare kapalı alanı olan kapalı spor salonu , 1.200 seyirci kapasiteli tribün, basket, voleybol, hentbol ve futsal maçlarının yapılacağı bir salon, soyunma odaları, 2.500 metrekare her biri 250 metrekare olan çok amaçlı spor odaları, kafeterya, sosyal alanlar, spor lisesi, 700 seyirci kapasiteli kapalı tribünlü futbol stadı, 2 adet açık, 1 adet kapalı 35x50 ebatlarında halı saha, 2 adet basket, 2 adet voleybol, 2 adet tenis kortu, açık rekreasyon ve dinlenme alanları ve 250 araçlık otopark olacak. Bölgenin en kapsamlı ve en donanımlı Spor Adası şimdiden Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’a, geçmiş dönem spor bakanımıza, şu anki spor bakanımıza ve Gençlik ve Spor Genel Müdürümüze de çok ama çok teşekkür ederim. Bu projenin bir kısmı Spor Toto iş birliğiyle gerçekleşecek. Buradaki projenin bitirilme maliyetinin 300 milyon TL’lere varacağı düşünüldüğünde, Silivri Belediyesi hayalleri ve ufukları zorlayan bir Spor Adası’na imza atmış olacak” diye konuştu.

“SPORDA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR HİZMET SEFERBERLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Silivri Belediyesinin gençlere yönelik hizmetleri hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Uzun uzadıya yaptıklarımızı anlatarak sizleri sıkmak istemiyorum ama bazı hususlara temas etmenin isabetli olacağını düşünüyorum. Göreve geldiğimizde belediye marifetiyle yapılması gereken sosyal destekler, eğitim imkânları, kültür ve spor olanakları bakımından birçok eksik konular vardı. Açıkça konuşayım, geleceğimizin teminatı gençler için yapılması gereken hemen hemen hiçbir şey yapılmamıştı. Silivri Belediyesi olarak geride bıraktığımız 4,5 yılda her alanda olduğu gibi, çok şükür sporda da eşi benzeri olmayan bir hizmet seferberliği gerçekleştirdik. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve üniversite sınavları için ücretsiz etüt merkezi açtık. 2 yıldır Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle desteklerimize devam ediyoruz. Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle her yıl ücretsiz yabancı dil kursları açıyoruz. Üniversite 1. sınıfa başlayan öğrencilerimize her yıl 750 TL ‘Üniversiteye hoş geldin’ teşvik desteği veriyoruz. Silivri Belediyesi olarak belli bir başarı oranını yakalamış üniversite öğrencilerimize her ay 750 TL ve yıllık 7.500 TL burs veriyoruz. Üniversite ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarının başvuru harçlarını her yıl Silivri Belediyesi olarak karşılıyoruz. Her yıl 1. sınıfların okul çantalarını hazırlıyoruz. LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında (YKS) derece yapan öğrencileri her yıl ödüllendiriyoruz. Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle kurduğumuz Güzel Sanatlar Akademisiyle piyano, bağlama, şan, tiyatro ve drama alanında eğitimler veriyoruz. İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyemiz iş birliğiyle düzenli olarak turnuvalar ve yarışmalar düzenliyoruz. Yaz Spor Okullarında 3.500 çocuk ve gencimize 11 branşta eğitim veriyoruz. Her yıl olduğu gibi buz pateni pistimizi önümüzdeki günlerde ücretsiz bir şekilde tekrar kuracağız. Gençlik ve Kültür Merkezi binamızın yapımına başladık. Çok yakın bir sürede buradaki coşku gibi aynı heyecanla temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Özellikle ifade etmek isterim ki kütüphane konusunda büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Şimdi buradan sizlere sormak istiyorum. Bizden önceki 10 yılda bu ilçeyi yönetenler bu şehre kaç tane kütüphane yapmışlar? Silivri Belediyesi olarak burada hareketle Barış Manço Çocuk Kütüphanemizi hizmete sunduk. Ömer Seyfettin Gençlik Kütüphanemizi bitirdik ve önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Kütüphanemizin içerisinde; 10.000 adet kitap, dijital kütüphane, bilgisayar çalışma alanları, kafeterya ve çocuklarımızın gece geç saatlere kadar ödevlerini hazırlayacakları etüt merkezi olacak. 12 köy kütüphanemizin yanı sıra, Vega AVM içindeki Etkin Kütüphanesi, 300 araçlık otoparkımızın teras katında yapımına devam ettiğimiz Etüt Merkezi ve Gençlik Kütüphanesi, Millet Bahçesi Millet Kütüphanesi, İlçe Kaymakamlığı binasında yapacağımız Şehir Kütüphanesi ve sahildeki kitap kafemizle birlikte 19 adet kütüphaneyi sizlere hediye ediyoruz. Silivri Belediyesi marifetiyle yapılan 19 adet kütüphanenin Silivri’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili gençler sizlere biraz nasihatte bulunmak istiyorum. Ülkemizin, vatanımızın ve milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu değerlerle bağları kalmayan bir ferdin, tıpkı ağaçtan kopan bir yaprak gibi esen rüzgârın önünde savrulmaya ve nihayetinde yok olup gitmeye mahkûm olduğunu bilmeliyiz. Zira Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak!’ diyerek sizlere olan güveni işaret etmiştir. Bugün bizlere emanet edilen tüm makamların gelecekteki taşıyıcıları da sizler olacaksınız. Biliyoruz ki Türk Gençliği; çökmez dizin, eğilmez başın, bükülmez bileğin ve kırılmaz belin timsalleridir. Sizlerle gurur duyuyor ve sizlerle iftihar ediyoruz. Hayatın olağan ilerleyişinde her birimizin karşısına zorluklar çıkabilir ve sıkıntılar doğabilir. Fakat aziz Atatürk’ün dediği gibi, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda saklı olduğu müddetçe hedeflerinizden ve ülkülerinizden sizleri asla kimse döndüremez! Silivri Belediyesi olarak her daim sizler için çalışarak, sizlerle birlikte hayal kuracak, üretecek ve yolumuza emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Yapımına başladığımız ve çok kısa bir zamanda bitireceğimiz Spor Adası’nın şimdiden Silivri’nin sporuna ve Silivri’nin gençliğine faydalı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “SPOR ADASI PROJESİ İSTANBUL’DA ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR PROJEDİR”

Başkan Volkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri’mizde her alanda yaşanan yatırım hamlesinin bir ayağı olan Spor Adası’nın temel atma töreninde bir aradayız. Silivri son yıllarda kültürden sanata, spordan altyapıya, belediye hizmetlerinden adli ve idari hizmetlere kadar adeta altın çağını yaşıyor. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de spordur. Değişen ve globalleşen dünyada dijital bağımlılıktan uyuşturucu bağımlılığına kadar birçok alanda gençlerin hedef aldığı dönemde, gençlerimizi koruyabilmek ve onlara sağlıklı alışkanlıklar edindirebilmek adına yapılan spor yatırımlarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Spor Adası projesi içerisindeki spor alanlarıyla İstanbul’un en büyük ve örnek gösterilecek projelerinden birisidir. Aklı hür, vicdanı hür nesiller, zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek için çok çalışmalıyız. Yatırımlarımıza ara vermeden devam etmeliyiz. Bu güzel tesisin gençliğimize, çocuklarımıza ve Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere işçisinden mühendisine kadar emeği geçen teşekkür ederim” dedi.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Spor Müdürü Murat Kartal, Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, siyasi ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, spor kulüp başkanları, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Spor Adası tesisinin ilk harç döküm butonuna birlikte bastı.