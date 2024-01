Başkan Yılmaz: 'Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, iş yeri ziyaretleri kapsamında Silivrili esnaf ve işletmecilerle bir araya gelmeye devam ediyor. İlk olarak Silivri Ambalaj Fabrikasını ziyaret eden Başkan Yılmaz, Silivri Ambalaj Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Ateş, Nureddin Ateş, Barış Erdoğan ve fabrika personelleriyle sohbet etti. Ardından Albayrak Tente Fabrikası yetkilileriyle buluşan Başkan Volkan Yılmaz, Albayrak Tente Onursal Başkanı İsmail Albayrak, Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Albayrak, Yeşim Albayrak Mete, Ferit Albayrak ve Genel Koordinatör Cüneyt Beriş ile sohbet etti. Başkan Yılmaz’a ziyaretleri sırasında MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın eşlik etti.

BAŞKAN YILMAZ: “KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyaretlerde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Zaman hızlıca geçerken 5 yıl su gibi aktı. Bu 5 yıl içerisinde Silivri Belediyesi olarak işçisiyle, işvereniyle, çiftçisiyle, hayvancısıyla, ev hanımıyla, kentlisiyle, köylüsüyle, öğrencisiyle ve vatandaşıyla bir arada olan bir belediye olduk. Halkçılık sloganını yalnızca billboardlara değil halkla beraber bu şehrin sokaklarına yazan bir yönetim anlayışına sahibiz. Silivri Belediyesi olarak bütün hizmetlerimiz sosyal belediyecilik mantığını kavramış ve anlamış bir şekilde devam ediyor. Biz Silivri’de hiç kimseyi dini, dili, partisi veya mezhebine göre ayırmıyoruz. Bu anlayışla Silivri Belediyesi olarak Silivri’nin merkezinde duruyoruz. Yani herkese eşit mesafede duruyoruz. Biz bir pergelin sabit ucu olmaya devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak her zaman kimsesizlerin kimsesi olmaya, kısık seslere ses, darda kalanlara nefes ve ihtiyaç sahiplerine adres olmak için yola çıkanlardan olmaya devam edeceğiz” dedi.

“SİLİVRİ’DE 19 TANE KÜTÜPHANE OLACAK”

Silivri Belediyesinin hizmetlerinden bahseden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilkokul çocuklarımızın okul kıyafetlerinden kırtasiye giderlerine kadar ve üniversiteye giden çocuklarımızın tüm harçlarını ödüyoruz. Silivri Belediyesi olarak üniversiteyi kazanan her gencimize her ay 750 TL yıllık 7.500 TL burs veriyoruz. Şu an Silivri’deki 550 öğrenci bu burstan faydalanıyor. Belediye olarak içerisinde kahvenin, çayın ve yemeğin ücretsiz olduğu dershanemizi açtık. Bu dershanemizde 200 çocuğumuz ücretsiz bir şekilde eğitim alıyor. Silivri Belediyesi olarak hayırseverlerimizle birlikte çocuklarımıza bu bursları veriyoruz. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfa giden çocuklarımızın beslenme çantasını hazırlıyoruz. 10 çocukla başladık ve bugün 1.100 çocuğun beslenme çantasını Silivri Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Yaptığımız bu hizmetler Silivri Belediyesinin kasasından değil, hayırseverlerimizin bağışlarıyla yapılıyor. Ayrıca belirtmek isterim ki son 10 yılda bu şehre tek bir kütüphane yapılmamıştır. Şu an ise Silivri Belediyesi tarafından 31 Mart tarihine kadar yapılacak olan kütüphane sayısı 19 olacak” diye konuştu.