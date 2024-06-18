Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 9. sezonunda 4 Türk takımı mücadele edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 2024-2025 normal sezonunda Türkiye’den 4 takım mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), 2024-2025 normal sezonunda doğrudan yer alacak 28 kulüp ile geri kalan dört takımın belli olacağı eleme turnuvalarında mücadele edecek 24 kulübü açıkladı. Buna göre Türkiye’den Galatasaray, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve P. Karşıyaka normal sezonda mücadele edecek, Aliağa Petkimspor eleme turnuvasından başlayacak. Eleme Turu eylül ayı ortasında gerçekleşecek olup normal sezon ise 1 Ekim 2024’te başlayacak.

Normal sezon grupları ve eleme turu turnuvalarının kura çekimi töreni, 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 12.00’de İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşecek ve resmi BCL YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Normal sezonda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

AEK (Yunanistan), Manresa (İspanya), Tortona (İtalya), Falco Szombathely (Macaristan), Filou Oostende (Belçika), FMP (Sırbistan), Galatasaray (Türkiye), Hapoel Netanel Holon (İsrail), Igokea (Bosna Hersek), King Szczecin (Polonya), Kolossos Rhodes (Yunanistan); La Laguna Tenerife (İspanya); Maccabi Ramat Gan (İsrail); Manisa Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Nanterre 92 (Fransa), NINERS Chemnitz (Almanya), Pallacanestro Reggiana (İtalya), Peristeri (Yunanistan), P. Karşıyaka (Türkiye), Promitheas Patras (Yunanistan), RASTA Vechta (Almanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Saint-Quentin Basket-Ball (Fransa), UCAM Murcia (İspanya), Unicaja (İspanya), VEF Riga (Letonya), WKS Slask Wroclaw (Polonya), Wurzburg Baskets (Almanya)

Eleme Turu’nda mücadele edecek takımlar ise şöyle:

Aliaga Petkimspor (Türkiye), BC Kutaisi 2010 (Gürcistan), BC Nokia (Finlandiya), Caledonia Gladiators (Büyük Britanya), Cholet Basket (Fransa), CSM CSU Oradea (Romanya), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), Fribourg Olympic (İsviçre), Heroes den Bosch (Hollanda), Juventus Utena (Litvanya), Kalev/Cramo (Estonya), Keravnos BC (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), MoraBanc Andorra (İspanya), Norrkoping Dolphins (İsveç), PAOK (Yunanistan), Patrioti Levice (Slovakya), Rilski Sportist (Bulgaristan), SL Benfica (Portekiz), Sabah (Azerbaycan), Spartak Subotica (Sırbistan), Telenet Giants Antwerp (Belçika), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Trepca (Kosova)