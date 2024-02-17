Batan gemiye Deniz Kuvvetleri dalış gerçekleştirdi

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 3. gününde 705 personel ile havadan, denizden ve karadan sürüyor. Dün olumsuz hava şartları nedeniyle dalış yapılamamıştı. Bugün ise Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar tarafından özel bir cihazla suyun 51 metre altındaki gemiye inildi.

Balıkesir’in Marmara adasından yüklediği bin 250 ton mermer tozu ile Gemlik limanına doğru seyrederken Karacabey Boğazı Kurşunlu Mahallesinin 3-4 deniz mili açığında fırtınaya dayanamayıp batan Batuhan A isimli geminin kayıp mürettebatı halen bulunamadı. Geminin batışının 3.gününde Marmara Denizinin 51 metre derinliğinde yeri tespit edilse de kayıp mürettebata ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Dün akşam saatlerinde dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar deniz dibindeki akıntı ve fırtına sebebiyle geminin bulunduğu bölgeye ulaşamamıştı. Bugün saat 14.00 sıralarında ise dalgıçlar özel bir cihazla denizin dibine indi. Ayrıca deniz üzerindeki çalışmalar uçak kokpitinden görüntülendi.

Ayrıca, çalışmalar gece boyunca da devam ederken 3. günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan, karadan ve denizden başlayan arama kurtarma çalışmaları 705 personelle devam ediyor.