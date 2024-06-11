Bayram öncesi berber ve kuaförlere sıkı denetim

Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı işletmeleri mercek altına alan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 191 berber ve kuaför işletmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığının korunması adına 24 saat esasıyla görevinin başında olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tüm ekipleriyle sahada. Bayram sürecinde yoğunluğun arttığı iş kollarını mercek altına alan ekipler, son olarak berber ve kuaförlere yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirdi. 191 işletme denetlenirken, 4 işyerine farklı konulardan idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Zabıta Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kurban Bayramı öncesi Zabıta Müdürlüğü olarak berber ve kuaför işyerlerine yönelik denetim faaliyeti icra edilmiştir. İlçemiz genelinde faaliyet gösteren 191 işyerine yönelik denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat tarifesi, işyeri genel temizliği, kullanılan makine ve ekipman temizliği vb. hususlarda gerekli kontroller yapılmıştır. Aykırılık tespit edilen 4 işyerine farklı konularda idari yaptırım uygulanmıştır. Yıllık denetim programı çerçevesinde farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir.”