Bayram tatili öncesi cankurtaranlar eğitimden geçirildi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük bayram tatili ve sezon öncesi sahillerde görev yapacak cankurtaranları eğitimden geçirdi. Geçtiğimiz yıl 18 olan kule sayısını bu yıl 34'e çıkaran Büyükşehir personel sayısını da 38'den 93'e çıkardı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük bayram tatili ve sezon öncesi sahillerde görev yapacak cankurtaranları eğitimden geçirdi. Geçtiğimiz yıl 18 olan kule sayısını bu yıl 34’e çıkaran Büyükşehir; personel sayısını da 38’den 93’e çıkardı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı olarak sahillerde cankurtaran olarak görev yapacak personel Gömeç Dalış Köyü’nde bir dizi eğitimden geçti.
Bayramın yanı sıra; yaz sezonu nedeni ile turizm hareketliliğinden kaynaklı oluşabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi; 2023 yılında 18 olan kule sayısını bu sezon 34’e, 38 olan personel sayısını ise 93’e yükseltti. Eğitimden geçen 93 personelin; 78’i cankurtaran olarak görev yapacak, 15’i ise deniz taşıtlarını kullanacak.