Bayram trafiği dron kamerasında: İstanbul-Tekirdağ yolunda büyük yoğunluk

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen tatilciler yollara koyuldu. Bayram arefesinde vatandaşlar, İstanbul-Tekirdağ karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi.

Bayram trafiği dron kamerasında: İstanbul-Tekirdağ yolunda büyük yoğunluk
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen tatilciler yollara koyuldu. Bayram arefesinde vatandaşlar, İstanbul-Tekirdağ karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar, İstanbul’dan Tekirdağ başta olmak üzere tatil beldelerine doğru yola çıktı. Tatile gitmek isteyenler ve Kurban Bayramı’nın memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ’da Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşaklarında yoğunluk gün boyunca davam etti.

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Öte yandan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri yollarda muhtemel kazaların önüne geçmek ve olumsuz durumların yaşanmaması için tedbirlerini arttırdı. Sürücüleri hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, takip mesafelerine dikkat etmeleri ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, güvenlik önlemlerinin artarak bayram tatili boyunca devam edeceğini belirttiler.