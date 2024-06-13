Bayramda beslenmeye dikkat: 'Et yemeklerinize baklagiller eşlik etsin'

Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu geçirmek için öğün dengesini kurmanın önemini vurgulayan uzmanlar, et yemeklerinin sağlıklı eşlikçisi olarak yüksek lif içeriği ve düşük glisemik indekse sahip baklagilleri tavsiye ediyor.

Kurban Bayramı’nda beslenmeye dair önerilerde bulunan Diyetisyen Emine Uluçay, tüm besin gruplarını içeren sağlıklı bir beslenme şeklinin benimsenmesinin yaşam kalitesini yükselteceğini belirtti. Etli nohut, etli kuru fasulye veya parça et olarak tüketilen yemeklerin yanında meze ya da salata olarak kuru baklagilleri tüketmenin pek akla gelmediğine dikkat çeken Emine Uluçay, kuru baklagillerin en önemli özelliklerinin altını çizdi.

"Tüm besin gruplarındaki besinlere yeterli ve dengeli miktarda yer vermek büyük önem taşır"

Kalp sağlığı ve sürdürülebilirlik için hayvansal gıda tüketimini azaltmanın fayda sağlayacağını belirten Beslenme Danışmanı Emine Uluçay, "Daha küçük porsiyonlarda tüketeceğimiz etin yanında, bitkisel proteinden zengin kuru baklagilli salata veya mezeler, protein alımı konusunda büyük destek olur. Et, protein açısından zengin olmasına rağmen, lif ve bitkisel kaynaklı folat, demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi besinler açısından eksiktir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Genel sağlığımız için menülerimizi oluştururken tüm besin gruplarındaki besinlere yeterli ve dengeli miktarda yer vermek büyük önem taşır. Haftanın bazı günlerini bitkisel proteinden zengin kuru baklagil yemekleri ve salatalar ile çeşitlendirmek, hem bütçe dostu bir seçenek sunar hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Ayrıca, salatalara kuru baklagil eklemek, lif ve protein içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar" dedi.