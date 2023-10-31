BEDAŞ açıkladı ! Kesintilere hazır olun

BEDAŞ, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile Silivri'nin bazı mahallelerinde 1 ve 2 Kasım 2023 tarihlerinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesinti detayları şöyle

BEDAŞ açıkladı ! Kesintilere hazır olun
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

01 KASIM 2023 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BAYRAK, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ALİBEY, AYAZMA, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GENÇSOY, GÜNEY, HALAT, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KUZEY, KÜLAHLI, KÜRDAN, MAVİŞ, MİDYE ÇIKMAZI, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SISKA sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Haberin Devamı İçin Tıklayın
1
2