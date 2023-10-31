BEDAŞ açıkladı ! Kesintilere hazır olun
BEDAŞ, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile Silivri'nin bazı mahallelerinde 1 ve 2 Kasım 2023 tarihlerinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesinti detayları şöyle
01 KASIM 2023 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BAYRAK, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ALİBEY, AYAZMA, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GENÇSOY, GÜNEY, HALAT, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KUZEY, KÜLAHLI, KÜRDAN, MAVİŞ, MİDYE ÇIKMAZI, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SISKA sk bölgelerinde 01/11/2023 09:00:00 - 01/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Haberin Devamı İçin Tıklayın