BEDAŞ, Planlı kesintiler yapacak
BEDAŞ, planlı bakım çalışmaları kapsamında Silivri'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyurdu. 13 ve 14 Kasım 2023 tarihlerinde uygulanacak elektrik kesintilerinin detayları şöyle
13 KASIM 2023 PAZARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KIBLE, SELANİK, TANTAVİ, ÇİZGİ sk bölgelerinde 13/11/2023 01:00:00 - 13/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTINDAĞ, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KOLEJ, TURGUT ÖZAL, ÇAYLAK sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce -YOLÇATI mah ANADERE sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah HAYDAR ALİYEV CADDESİ bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.