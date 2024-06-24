Benzin kaçağı sebebiyle park halindeki otomobil alev alev yandı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde benzin kaçağı sebebiyle park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken geriye demir yığınları kaldı.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde benzin kaçağı sebebiyle park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken geriye demir yığınları kaldı.
Müezzinler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.S. isimli şahsa ait 54 BD 470 plakalı Volkswagen marka otomobil, benzin kaçağı sebebiyle park halindeyken alev alev yandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle otomobilden geriye demir yığınları kaldı.