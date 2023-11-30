Beşiktaş, Club Brugge karşısında 7 değişiklik ile sahaya çıktı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, son oynadıkları Samsunspor müsabakasının 11'ine göre Club Brugge karşısına 7 değişiklik ile sahaya çıktı.

Beşiktaş, Club Brugge karşısında 7 değişiklik ile sahaya çıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, son oynadıkları Samsunspor müsabakasının 11’ine göre Club Brugge karşısına 7 değişiklik ile sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Samsunspor maçına göre Club Brugge karşısına 7 değişiklik ile çıktı. Tecrübeli teknik adam Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Jackson Muleka’nın yerine Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar’a 11’de şans verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çalımbay, Club Brugge müsabakasında şu 11’i sahaya sürdü:

“Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Cenk Tosun, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar.”