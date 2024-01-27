Beşiktaş'ın Sivasspor kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, müsabakanın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor maçında sakatlanan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut, kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında yarın Sivasspor’un konuğu olacak. Hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu belli oldu. Adana Demirspor ile oynanan mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı. Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Omar Colley ile Daniel Amartey de kafilede yer aldı.

Beşiktaş’ın, 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Konas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Salih Uçan, Milot Rashica, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Jaackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Emrecan Bulut."