Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği iç saha formasını açıkladı
Beşiktaş, yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçlarda giyeceği formasını açıkladı.
Beşiktaş, yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçlarda giyeceği formasını açıkladı.
Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda oynayacağı iç saha maçlarında kullanacağı formayı açıkladı. Yeni sezon forması, siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından, “Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı! Beşiktaş JK 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada” notuyla paylaşıldı.