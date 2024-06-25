Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği iç saha formasını açıkladı

Beşiktaş, yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçlarda giyeceği formasını açıkladı.

Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği iç saha formasını açıkladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçlarda giyeceği formasını açıkladı.

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda oynayacağı iç saha maçlarında kullanacağı formayı açıkladı. Yeni sezon forması, siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından, “Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı! Beşiktaş JK 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada” notuyla paylaşıldı.

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