Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı'dan özel bir istek

Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı'dan Bilecik halkından tebrik çiçeği gönderilmemesini rica etti.

Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı'dan özel bir istek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı’dan Bilecik halkından tebrik çiçeği gönderilmemesini rica etti.

31 Mart akşamı en yakın rakibine 5 bin oy fark atarak Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı’dan Bilecik halkından özel bir istek istedi. Subaşı, bugün gerçekleşecek mazbata töreni öncesinde tebrik için gönderilecek çiçek ve hediyeler yerine SMA hastası Aydem’e destek olunmasını rica etti. Subaşı, "Tebrikleriniz ve kutlamalarınız için göndermek istediğiniz çiçek ve hediyelerinizi Bilecikli SMA hastası güzel kızımız Aydem için bağış yapalım, bir ailemizin yavrusu için umut olalım. Bahar çiçeklerimiz Aydem’e destek olsun "dedi.

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