Bilecik'te 2022 yılında 18 traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı

Bilecik’te 2022 yılında 18 traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandığı öğrenildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde mevsimlik olarak trafiğe çıkan fakat dikkatsizlik ve eksikliklerinden dolayı kazalara sebep olan tarım araçları ve traktörlerin römorklarına “Reflektör Tak Görünür Ol” projesi çerçevesinde reflektör takıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, “Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli unsurlardan birisi de mevsim ve bölge şartlarına göre değişen yoğunlukta tarım araçlarının ve traktörlerin karayolunu kullanımları oluşturmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan araçların yılın sadece belirli dönemlerinde trafikte bulunmalarına bağlı olarak araç sahiplerinin ve sürücülerinin trafik güvenliğine yeterince önem vermedikleri, ışık, arka reflektör ve diğer donanımları eksik veya bulunmayan traktör ve benzeri römorkların standart dışı yükleme yaparak karayolunda seyretmeleri nedeniyle trafik güvenliğini olumsuz etkiledikleri görülmektedir. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince sorumluluk sahasında bulunan köylerde tarım araçları ve traktör kullanıcılarına ‘güvenli sürüş eğitimi, reflektör, rops kullanımı ve genel trafik kuralları’ eğitimi ve seminerleri icra edilerek, “reflektör tak görünür ol” projesi çerçevesinde traktör römorklarına reflektör takılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında traktörlerin karıştığı son beş yıllık kazalar incelendiğinde; 2018 yılında 21 kazada 3 ölüm 25 yaralanma, 2019 yılında 25 kazada 5 ölüm 24 yaralanma, 2020 yılında 28 kazada 5 ölüm 31 yaralanma, 2021 yılında 19 kazada 5 ölüm 15 yaralanma, 2022 yılında 18 kazada 1 ölüm 17 yaralanma meydana gelmiş olmuş 2023 yılında herhangi bir traktör kazası meydana gelmedi. Son yıllarda verilen eğitim ve seminerler, yapılan denetimler sonucunda son beş yılın kazaları incelendiğinde kazalarda yüzde 30, ölüm oranlarında yüzde 80 ve yaralanma oranlarında yüzde 40 azalma meydana geldiği” bilgisi verildi.