Bilecik'te vatandaşlar sürü halindeki köpeklerden tedirgin

Bilecik'te sürüler halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik'te vatandaşlar sürü halindeki köpeklerden tedirgin
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te sürüler halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde başıboş köpeklerin getirilip bırakılmasından şikâyetçi olan vatandaşlar, sürü halinde dolaşan kontrolsüz köpeklerin özellikle savunmasız çocuklar için tehlike oluşturduğunu kaydettiler. Yetkililer tarafından bakım ve ihtiyaçları karşılanması gereken köpeklerin kontrolsüz bir şekilde kırsal alanlarda gezdiği görülürken, kendilerinin de bu konuda çaresiz kaldığını ileten vatandaşlar, üzücü bir olay yaşanmadan derhal önlem alınması için yetkililerden yardım beklediklerini söylediler.

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Öte yandan bu bölgede yaşayan vatandaşlar köpeklerin sabaha kadar havladıklarını da dile getirdiler.