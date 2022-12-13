Bilecik'te yaşanan görünmez kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik’te bir minibüsün park halindeki araca çarpması sonucu, o an aracına binmekte olan sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan idaresinde 11 M 0091 şehir içi minibüs sürücüsü İsmail K., yolcu durağına gelmeden park halindeki 11 EC 991 plakalı otomobil sol ön kapısına çarptı. O esnada aracına b inmeye çalışan sürücü Serkan T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.