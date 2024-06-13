Bin 858 raporlu ilaç daha aile hekimlerince reçete edilebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını bin 858'e çıkardıklarını açıkladı.

Bin 858 raporlu ilaç daha aile hekimlerince reçete edilebilecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını bin 858’e çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını bin 858’e çıkardıklarını bildirdi. Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlara atacağı SMS’ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceklerini belirtti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb