Bin 858 raporlu ilaç daha aile hekimlerince reçete edilebilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını bin 858'e çıkardıklarını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını bin 858’e çıkardıklarını açıkladı.
Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını bin 858’e çıkardıklarını bildirdi. Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlara atacağı SMS’ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceklerini belirtti.