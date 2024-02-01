Bora Balcıoğlu, Silivri STK Liderleriyle Buluştu

CHP Silivri Belediye Başkanı Adayı Bora Balcıoğlu kampanyasının startını sabah basın mensuplarıyla, öğlen STK temsilcileriyle buluşarak verdi. Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, partinin ilçe başkanı İbrahim Kömür ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Silivri’deki sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Basın mensuplarıyla yapılan kahvaltının ardından düzenlenen bu toplantı, Balcıoğlu'nun "Geleceğin Silivri'si" seçim kampanyasının önemli bir parçası olarak görüldü.Gerçekleştirilen buluşmada Silivri’nin STK temsilcilerine katılımcı adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir belediyecilik anlayışı söz veren Balcıoğlu STK’ların talep ve önerilerini dinledi. Ayrıca Balcıoğlu hem kampanya sürecinde hem de 1 nisan sabahı itibariyle Silivri’de bulunan tüm derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının Silivri’nin yönetiminde söz sahibi olacağını belirtti.

İhalelerin Şeffaflığı Talebi

STK temsilcileri, ihale süreçlerinin daha şeffaf olmasını talep ettiler. Bu talebe yanıt veren Balcıoğlu, "İhale süreçlerinin şeffaflığı konusunda kararlıyız. 1 Nisan itibariyle tüm hizmet alımı ihalelerini canlı yayınlamak projelerimiz arasında. Hizmet alımı ihaleleri sabit bir odada yapılacak ve belediyemizin internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak," diyerek, Silivri Belediyesinde hizmet alımı ihalelerinin şeffaf bir şekilde yapılacağına söz verdi.

Madde Bağımlılığı ile Mücadele

STK temsilcileri ayrıca, madde bağımlılığıyla mücadelede daha etkin bir yaklaşım talep ettiler. Balcıoğlu bu konuda, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı alanlarında bağımlı bireylere ve yakınlarına yönelik hizmet veren Sosyal Uyum Destek Merkezleri yani SUDEM’i var. Biz de bu merkezlerle iş birliği içinde bu tarz projeleri Silivri'de gerçekleştireceğiz. Gençlerimizi uyuşturucu ve madde bağımlılığı bataklığına sürüklenmekten koruyacağız. Bu batağa saplanan gençlerimizin ve ailelerinin yanında olacağız” diyerek, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda etkin adımlar atacaklarını ifade etti.

STK ve Dernekler Yerleşkesi Projesi:

Ayrıca Balcıoğlu, Silivri’de ki STK'lar ve dernekler için bir müjde verdi. “Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve Derneklerimizin yararlanabileceği, etkinliklerini, toplantılarını, sosyal çalışmalarını yapabilecekleri; aynı zamanda içerisinde başkan ve yönetim kadroları için ofislerin bulunacağı, kongre salonu, konferans ve toplantı salonları ile sergi alanı olan çok amaçlı bir yerleşkeyi Silivri'mize kazandıracağız. Bu yerleşke, sivil toplumun dinamizmini artıracak ve Silivri'nin sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacak," dedi.