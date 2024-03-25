Bozbey: 'Nilüfer Türkiye'nin örnek gösterilen ilçelerinden biri oldu'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Nilüfer Türkiye’nin ve dünyanın örnek gösterilen ilçelerinden biri oldu” dedi.

31 Mart Yerel Seçimler çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, beraberinde CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Gürsu Belediye Başkan Adayı Haşim Öztürk ile Gürsu’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından vatandaşlara hitap eden Bozbey, “Biz hizmet adamıyız. 20 yıl boyunca Nilüferlilere hizmet etmek için gece gündüz arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Tabi katılımcı bir anlayışla bu hizmetleri yaptık. İnsanlara sorduk, bir park yapacaksak çocuklara sorduk. Kadınlarla ilgili projelerimizi onlara sorduk. Biz katılımcı anlayışlı belediyeyi yönettik, projeleri yaptık ve başarılı olduk. Onun için Nilüfer Türkiye’nin ve dünyanın örnek gösterilen ilçelerinden biri oldu. Sorunları ve çözümleri bilen bir insan olarak çıktığımız bu yol kutsal bir yolculuk. Onun için sizlerden destek istemeye geldik. Var gücümüzle de o günü bekliyoruz. Hedefimiz, bu çocukların gülümsemesini sağlamak. Biz çocukların gülümsemesini sağlarsak, annenin de babanın da dedenin de gülümsemesini sağlarız” dedi.

Bozbey sözlerini şöyle tamamlandı: “Hizmetlerin, projelerin yanında desteklerimizi de sunacağız. Biz bu destek paketlerini hazırlarken, muhtarlarımızı dolaştık. Birçok insanımızla görüştük. Bugüne kadar bu destekleri kimse aklına getirmedi. Çünkü onların maksadı başkaydı. Bizler emekliye, ihtiyaç sahibine desteklerimiz olacak. Çiftçimize mazot, gübre, tohum destekleri sunacağız. Hayvancılık yapanların yanında olacağız. Öğrencilere burs vereceğiz. Anaokulu ve birinci sınıfa giden çocuklarımızın her birine her gün süt içereceğiz”