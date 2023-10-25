Bozüyük'te ilkokul öğrencileri arası futbol turnuvası düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ilkokullar arası futbol müsabakaları çekişmeli geçti.

Kapalı spor salonunda düzenlenen turnuva coşkuyla izlendi. Öğrencilerden oluşan futbol takımları birinci olmak için sahada büyük mücadele verdi. Turnuva hakkında açıklama yapan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve liseler arası spor müsabakaları düzenledik. Bugün ilkokullar arası futbol turnuvasını gerçekleştiriyoruz. İlçemizdeki 16 okul katıldı. Malesef takım sayısı yetersiz olmasında dolayı 1-2 okulumuz katılamadı. Öğrencilerimizle birlikte bu mutluluğu yaşamak bize ayrı bir zevk verdi. Tüm öğrencilerimize kutluyorum" dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.