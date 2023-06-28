Bu bayram da manzara değişmedi, kurbanlık yerine kendilerini kestiler

Sakarya’da kurban keserken yaralanan acemi kasapların soluğu hastanelerde aldı. Kurbanlık kestiği esnada parmağında kesik oluşan ve acilden çıktığı esnada ‘Acemi kasap dersiniz’ diyen vatandaş dikkat çekti.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar kullandıkları aletler ve hayvanların boynuzları tarafından çeşitli yerlerinden yara aldı. Sakarya’da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlarla doldu. Bıçak, satır ile dikkatsizlik ve acemilikte birleşince, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne geldi.

“Acemi kasap dersiniz”

Parmağında oluşan kesik sonrasında 3 tane dikiş attıran Ahmet Cansız, “Hayvanın yüreğini alırken bulamadım, bıçağı attım ve parmağımda kesik oluştu. 3 tane dikiş var” derken, Muhittin Kumlu ise “Akacak kan damarda durmaz derler ya, kurban keserken talihsizlik oldu. Geldik dikiş attırdık. 3 veya 4 dikiş atıldı. Acemi kasap diyebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.