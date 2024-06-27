Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 6 düzensiz göçmen sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 6 düzensiz göçmen sınırda yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesinde sorumluluk bölgesinde bulunan Kalkansöğüt köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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