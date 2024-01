Burhaniye'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası 50 yaşında

TAKİP ET

Burhaniye ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 50.yılını üyeleriyle birlikte kutluyor. Esnafları ziyaret eden Oda Başkanı Hasan Bayram, hediyeler takdim etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, esnafları ziyaret ederken, her zaman esnafların yanında olduklarını söyledi. İlçedeki esnafları teker teker ziyaret eden Hasan Bayram, “Her zaman üyelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun için her zaman sahadayız. Bu günde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza hediyelerimizi takdim ettik. Her zaman esnaflarımızın yanındayız” dedi.