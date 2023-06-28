Bursa'da sahibinden kaçan koyun trafiği birbirine kattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık koyun trafiği birbirine kattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sahibinden kaçan ve trafiğe dalan koyun, sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşattı. Sahibi, vatandaşların yardımı ile kaçan koyunu yakaladı.

Öte yandan, bir vatandaşın da aldığı koyunu motosikletle taşıdığı görüldü. Hem kendini hem de başkalarını düşünmeyen sürücü başka sürücüler tarafından kamerayla kayda alındı.