Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
Bursa'da tehlikeli taşımacılık kameraya yansıdı.
Bursa’da tehlikeli taşımacılık kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapasitesinin üstünde palet yüklü kamyonet, trafikte tehlike saçarak ilerledi. O anlar trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirirken, sürücü ara sokaklara girerek kendini kaybettirdi.
Tehlikeli taşımacılık ise trafikte bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.