Bursa'daki yangın ormana sıçradı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

Bursa'daki yangın ormana sıçradı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

Yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Havadan 1 helikopter, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangının boyutu dron ile görüntülendi.

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