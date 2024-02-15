BUÜ'de araştırma, uygulama ve kalite ön plana çıkacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, yeni dönemde yürütülecek çalışmaların altyapısıyla ilgili önerilerini almak ve devam eden projelerin detaylarını görüşmek amacıyla Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

BUÜ’de faaliyet gösteren 20 Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin müdür ve yöneticileri, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcılarının katıldığı toplantıda devam eden projelere dair sunumlar yaptı. Organizasyonun başlangıcında kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, topluma hizmet vizyonuna sahip bir üniversite olan BUÜ’nün Bursa ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Üniversite bünyesinde kurulan 20 Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde nitelikli projelerin sürdürüldüğünü vurgulayan Rektör Yılmaz; “Bilim, sanat, kültürel değerler, sağlık ve toplum gibi pek çok alanda araştırma faaliyetleri yürüten ve hizmet sunan merkezlerimizin çalışmalarını destekliyor ve gerek hizmet kalitesi gerekse kapasitesinin artırılması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu amaçla Uygulama ve Araştırma Merkezlerimizle düzenli olarak bir araya geliyor ve görüş alış verişi yapıyoruz. Merkezlerimiz, bugüne kadar şehrimiz ve ülkemiz için kıymetli projelere imza atmıştır. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir. Bizler de her zaman destek vermeye ve toplum adına hizmet üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Nitelikli proje vurgusu

Konuşmasında araştırma üniversitesi vizyonuna da vurgu yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “2021 yılından itibaren içerisinde yer aldığımız Araştırma Üniversiteleri liginde üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Bunun için yüksek bir motivasyon ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz araştırma, uygulama ve kalite çıtasının daha da yukarılara çekilmesidir. Bu anlamda tüm birimlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve donanım bu konuda bizleri teşvik edecektir. Nitelikli projeler hayata geçirecek ve üniversitemizi hedeflerine doğru hep birlikte taşıyacağız” açıklamasında bulundu.