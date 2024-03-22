BUÜ'de Nevruz geleneği unutulmadı

Baharın gelişinin simgesi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) yüzlerce öğrenci, akademik ve idari personelin katılımıyla kutlandı.

BUÜ Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÜDAM) organize ettiği veTürk Ocağı Bursa Şubesi ile Yörük Türkmen Birliği’nin de destek verdiği etkinlik, Görükle Kampüsü’ndeki Atatürk Anıtı’nın önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış töreninin ardından katılımcılar Mehter ekibinin öncülük ettiği kortejle programın düzenleneceği alana geldi. Etkinlikte BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Türk Ocağı Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ve TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Gürses de hazır bulundu.

Kısa bir açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, güzel bir günde ve güzel bir yerde özel bir bayramı kutlamak için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Nevruz Bayramı’nın bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Çok geniş bir Türk coğrafyasının tam merkezinde yer alıyoruz. Bu coğrafyanın içerisinde çok sayıda devlet yer alıyor. Ancak bu sınırlar içerisinde tek bir dil ile dolaştığınızda iletişim kurmakta çok da zorluk çekmezsiniz. Son yıllarda şükürler olsun ki artık kardeş devletlerin ikili ilişkileri istenilen seviyelere doğru ilerliyor. Uzun yıllar devletlerimiz arasında maalesef politik sebeplerle soğukluklar yaşandı. Bir araya geldiklerinde devasa bir potansiyeli barındıran Türk dünyası, yeniden uyanış işaretleri veriyor” diye konuştu.

Türk Dünyası üniversiteleriyle ilişkiler gelişmeye devam ediyor

Türk devletlerinin kardeşliğinin geliştirilmesi noktasında herkese büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Rektör Yılmaz; “YÖK, kardeş ülkelerin üniversitelerinin daha sıkı iletişim halinde olmaları için çok sayıda organizasyona imza atıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bizlerde bu programlara çok daha duyarlı davranıyor ve katılmaya özen gösteriyoruz. Üniversite olarak her yıl bir Türk dünyası üniversitesi ile ortak programlara imza atmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda üniversitemizdeki öğrencilerimizin yüzde 10’u bizim misafir öğrenci dediğimiz yabancı öğrencilerden oluşuyor. Bu öğrencilerimizin de ciddi bir kısmı Türk dünyasından geliyor. Üniversitemizdeki topluluklarımızın içerisinde de kıymetli bir yer tutuyorlar. Bugün düzenlenen organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Nevruz Bayramı’nın üniversitemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

“Nevruz, halkın bayramıdır”

Türk Ocağı Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise bütün Türk devletlerinin resmi bayramları bulunduğuna işaret ederek; “Her birinin ayrı ayrı değeri var. Bunu tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Ancak bütün Türk dünyasında en eski ve ortak olan nevruzdur. Bu bayram devletlerin bayramı değil, halkın bayramıdır. Bizler de halkın bayramı olan nevruz için burada bulunuyoruz. Nevruz; bereket, kardeşlik, Ergenekon’dan çıkıştır. Kuruluş mitleriyle bağlantılı bayramlar, her zaman ileriye dönük büyük semboller oluştururlar. Nevruz, bahar ve birliktelik demektir. Hepimiz Türk milletiyiz. Farklı coğrafyalarda ismimiz farklı olabilir. Bunun hiçbir önemi yoktur. Nevruz işte bu anlamda önemlidir. Gün gelecek tüm Türk dünyasında aynı şekilde bu bayramı kutlayacağız” dedi.

Programda konuşan Yörük Türkmen Birliği Genel Sekreteri Cemal Akkuş da Çanakkale ruhu ile Nevruz ruhunun birleştirilmesi durumunda Türklerin birçok sorunu geride bırakacağının altını çizdi. Akkuş, Türk milletlerinin birlik ve beraberlik içerisinde yeniden dirilişinin çok uzakta olmadığını belirtti.

TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Gürses,2024 yılı Nevruz Bayramı’nı kutlamak için bir araya geldiklerini vurguladı. Bu bayramın Altaylardan Tuna’ya tüm coğrafyayı heyecanlandıran ortak bir değer olduğuna işaret eden Doç. Dr. Fatih Gürses; “Bugün de Türk Ocağı Bursa Şubesi ve Yörük Türkmen Birliği ve 11 öğrenci topluluğumuzla birlikte organizasyonu koordine ettik. Birlik ve beraberliğe vesile olan böylesi programlardan keyif alıyoruz. Daha iyisi için birlikte çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı öğrencilerin hazırladığı semeni sepetini Rektör Yılmaz’a takdim etmelerinin ardından nevruz ateşinden atlama ve demir dövme gelenekleri de yerine getirildiği program, protokolün Mediko Binası önündeki öğrenci topluluk stantlarını ziyaret etmesiyle sonra erdi.