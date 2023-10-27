Büyük Filistin Mitingi öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı ve STK temsilcileri çalışmaları takip etti

İstanbul’da yarın yapılacak olan Büyük Filistin Mitingi öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Çalışmaları takip eden yetkililer, vatandaşları mitinge katılmaya davet etti.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yarın saat 15.00’de gerçekleştirilecek olan Büyük Filistin Mitingi öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, çalışmaları akşam saatlerinde yerinde takip etti. Kabaktepe ile alanı gezen STK temsilcileri, vatandaşları mitinge davet etti.