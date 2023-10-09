Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu

Büyükçekmece’de bir ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş, evden açılan ateşle şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Şüpheli bir şahsın bulunduğu daireye giden polis memuru Cihat Ermiş’e içeriden ateş edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ermiş, hastaneye kaldırıldı. Cihat Ermiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren M.B.Ç. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cihat Ermiş, Büyükçekmece Muratpaşa Mahallesi’nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gitmiş ve şüpheli şahsın bulunduğu daireye intikal etmiştir. Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Şehit polis Cihat Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde saat 14.00’da tören gerçekleştirileceği, şehidin cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.