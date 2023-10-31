Büyükorhan'a manzaralı sosyal tesis

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine kazandırılan sosyal tesis, manzarası ve sunacağı hizmetlerle geniş bir kesime hitap edecek.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine 3 kilometre mesafedeki sosyal tesis hizmet vermeye gün sayıyor. Tarihi Cuma pazarına 250 metre, Büyükorhan Göleti’ne sıfır konumdaki tesis 25-30 yıldır alkollü bir mekan olarak hizmet veriyordu. Büyükorhan Belediyesi tarafından mekanın yeri sahiplerinden 25 yıllığına kiralandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği sosyal tesis kahvaltı ve yöresel lezzetlerle geniş bir kesime hitap edecek.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, tesis ile ilgili bilgi verdi. Korkmaz, “Yaklaşık 25 - 30 yıldır burası alkollü bir mekân olarak çalıştırıldı. Biz belediye olarak bu mekanın mülk sahibi ile görüşerek burayı uzun bir süreliğine kiraladık. Bu mekânı kiralayarak ilçemizi gayrimeşru bir mekandan kurtardık ve ilçemize çok güzel bir sosyal tesis kazandırdık. Burasının eski zamanında sadece belli bir kısım insan buraya gelebiliyordu, şimdi ilçemizden, il genelinden ve il dışındın bütün vatandaşların gelebileceği güzel bir sosyal tesis oldu” dedi.

“Bu mekânı bu hâle dönüştürmemizdeki en büyük destekçimiz Bursa Büyükşehir Belediyemiz. Başkanımız Alinur Aktaş ve bütün ekibine teşekkür ediyorum” diyen Korkmaz, “Bu tesisin kazanılmasında Osmangazi ve Yıldırım belediyelerimizden de destekler aldık. Mustafa Dündar ve Oktay Yılmaz başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum. El birliği ile Büyükorhan ilçemize çok bir sosyal tesis kazandıracağız. Hemen alt tarafta tarihî Cuma Pazarı’mız var. Bütünleşik anlamda hem ekoturizim adına hem de yörenin tarımı için çok güzel bir çalışma olacak. Bu mekân Cuma Pazarı’nın karşı tarafında, mevki itibari ile ilçenin en güzel yerinde. Meşhur Cuma kavurması ve sabahları yöresel kahvaltı olacak. İşletmesini ilk etapta belediye olarak biz yapmayı düşünüyoruz daha sonrası tekrar oturup düşüneceğiz” diye konuştu.