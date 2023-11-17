Büyükşehir Hentbol, Köyceğiz Belediye'ye konuk olacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 9. haftasında Köyceğiz Belediyesi'ne konuk olacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 9. haftasında Köyceğiz Belediyesi’ne konuk olacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 9. haftasında Köyceğiz Belediyesi’ne konuk olacak. 19 Kasım Pazar günü Köyceğiz Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 14.00’da başlayacak. Ligde 1 maçı eksik olan büyükşehir, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 3’ncü sırada yer alıyor.