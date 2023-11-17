Büyükşehir Hentbol, Köyceğiz Belediye'ye konuk olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 9. haftasında Köyceğiz Belediyesi'ne konuk olacak.

Büyükşehir Hentbol, Köyceğiz Belediye'ye konuk olacak
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 9. haftasında Köyceğiz Belediyesi’ne konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 9. haftasında Köyceğiz Belediyesi’ne konuk olacak. 19 Kasım Pazar günü Köyceğiz Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 14.00’da başlayacak. Ligde 1 maçı eksik olan büyükşehir, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 3’ncü sırada yer alıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman