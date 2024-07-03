Çalışanların w'si Otonom Yapay Zeka Geleceğine Güveniyor

Yeni Salesforce araştırmasına göre günümüzün çalışanları işlerinin neredeyse yarısının yapılması konusunda yapay zekaya zaten güveniyor. Çalışanlar yapay zeka ve insanların birlikte çalışması durumunda kendilerini en rahat hissederken, kod yazmak, veri içgörülerini ortaya çıkarmak ve yazılı iletişim taslakları hazırlamak gibi görevlerin yapılması konusunda zaman kazandıran otonom yapay zekaya güvenmeye başlıyorlar.

Çalışanlar henüz her şeyi yapay zekaya devretmiyor. Araştırma, günümüz çalışanlarının oryantasyon, eğitim ve verileri güvende tutma gibi görevlerin insanlar tarafından denetlenmesini tercih ettiğini gösteriyor. Ancak bu muhtemelen uzun sürmeyecek. Veriler ayrıca bilgi ve eğitime yatırım yapmanın otonom yapay zeka geleceğine güven oluşturduğunu da gösteriyor.

Neden Önemli:

Teknoloji ilerledikçe, insanlar yapay zekanın tamamen kendi başına çalışabileceği bir geleceğe dair bir bakış açısı elde ediyor . Dünya çapında yaklaşık 6.000 kişiyi kapsayan Salesforce araştırması, çalışanların yapay zeka destekli bir gelecek konusunda heyecanlı olduğunu ortaya koydu. Çalışanlar ayrıca yapay zeka araçlarıyla güven, bilgi ve deneyim oluştururken insan dokunuşunun önemini vurguladılar.

Salesforce Araştırması Bulguları:

Küresel çalışanlar, özellikle liderler, otonom bir geleceğe inanıyor ve görevleri halihazırda yapay zekaya devrediyorlar

Liderler işlerinin çoğunu yapması için yapay zekaya çalışanlardan daha fazla güveniyor; liderler işlerinin %51'ini yapması için, çalışanlar ise %40'ı yapması için yapay zekaya güveniyor.

• Günümüzde çalışanlar işlerinin yaklaşık %43'ünü yapay zekaya emanet ediyor. Bu da çalışanların iş yükünü yapay zekaya devretme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

• Küresel çalışanların %77'si eninde sonunda yapay zekanın otonom bir şekilde çalışmasına güvenecek. Bu sayı şunları içeriyor:

o Bugün yapay zekanın otonom bir şekilde çalışmasına güvenen küresel çalışanların %10'u.

o Küresel çalışanların %26'sı üç yıldan kısa bir süre içinde yapay zekanın otonom olarak çalışacağına güvenecek.

o Dünya genelinde çalışanların %41'i önümüzdeki üç yıl veya daha uzun sürede yapay zekanın otonom bir şekilde çalışmasına güvenecek .

Çalışanlar yapay zeka-insan işbirliğini tercih etse de, belirli görevleri tek başına halletmesi için yapay zekaya güvenmeye başlıyorlar

• Günümüzde dünya genelinde çalışanların %54'ü çoğu işleri birlikte yapmaları için insanlara ve yapay zekaya güveniyor.

• Bu çalışanların aynı görevlerden herhangi birini otonom olarak yapması için yapay zekaya güvenip güvenmediği sorulduğunda, küçük bir grup, aşağıdaki işleri otonom yapay zekaya aktarırken kendilerini rahat hissettiklerini belirtiyor:

o Kod yazmak: %15'i yapay zekanın bağımsız olarak kod yazmasına güveniyor.

o Veri içgörülerini ortaya çıkarmak: %13'ü yapay zekanın kendi başına veri içgörülerini ortaya çıkaracağına güveniyor.

o İletişimi geliştirmek: %12'si, insan olmadan iç ve dış iletişimi geliştirmek için yapay zekaya güveniyor.

o Kişisel asistan olarak hareket etmek: %12'si otonom yapay zekanın kişisel asistan olarak hareket edeceğine güveniyor.

• Katılımcılara göre diğer görevler için şu anda işin içinde bir insanın bulunmasını gerektiriyor. Küresel çalışanların aşağıdakileri yapma konusunda yalnızca insanlara güvenmeleri muhtemel:

o Kapsayıcı olmak: %47'si kapsayıcılığın yalnızca insanlara ait olduğuna inanıyor.

o Katılım ve eğitim: %46'sı, çalışanların katılımı ve eğitimi konusunda yalnızca insanlara güveniyor.

o Verileri güvende tutmak: %40'ı verileri güvende tutmak konusunda yalnızca insanlara güveniyor.

İnsan katılımı ve yetkilendirmesi, otonom yapay zeka geleceğine giden yolu açabilir

• Yapay zekaya güvenin oluşturulması için insan katılımına ihtiyaç var.

o Küresel çalışanların %63'ü daha fazla insan katılımının yapay zekaya olan güvenlerini artıracağını söylüyor.

• Yapay zeka hakkındaki endişeler anlayış eksikliğinden kaynaklanabilir. Küresel çalışanların %54’ü yapay zekanın işyerlerinde nasıl uygulandığını veya yönetildiğini bilmediklerini söylüyor.

o Yapay zekanın işyerlerinde nasıl uygulandığı ve yönetildiği konusunda bilgi sahibi olan çalışanların, önümüzdeki iki yıl içinde yapay zekanın otonom olarak çalışacağına güveneceklerini söyleme olasılıkları, bilgi sahibi olmayanlara göre 5 kat daha fazla.

• Eğitim, güvenilir otonom geleceğin başka bir anahtarı olabilir:

o Çalışanların %62'si daha fazla beceri geliştirme ve eğitim fırsatının yapay zekaya olan güvenlerini artıracağını söylüyor.

Salesforce Perspektifi:

"Çalışanlar yapay zeka destekli bir gelecek konusunda heyecanlı ve araştırma, insan katılımının bizim o geleceğe ulaşmamıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Günümüz yapay zeka sistemlerinin dümeninde insanları yetkilendirerek , güven inşa edebilir ve benimsemeyi teşvik edebiliriz; bu da çalışanların yapay zekanın sunduğu tüm imkanlardan faydalanmalarının anahtarına sahip olmalarını sağlar." – Paula Goldman, Etik ve İnsani Kullanım Başkanı

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