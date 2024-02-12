Çanakkale'de dama yıldırım düşmesi sonucu 2 bin balya saman yandı, 29 büyükbaş hayvan yanmaktan kurtarıldı

Çanakkale Merkeze bağlı Kirazlı köyünde bir dama yıldırım düşmesi sonucu 2 bin balya saman yandı. Ahırda bulunan 29 büyükbaş hayvan ise salınarak kurtarıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Çanakkale Merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkiinde dama yıldırım düşmesi sonucu 2 bin balya saman alev alev yandı.

Kirazlı köyü Balaban mevkiinde şiddetli yağış ve gök gürültüsü esnasında hayvan ahırına düşen yıldırım sonucu damda bulunan saman balyaları alev aldı. Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye araçları yangına müdahalede bulunuyor. Çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya saman küle döndü. Ahırda bulunan 29 baş büyükbaş hayvan salınarak kurtarıldı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

"45 yıllık birikimin yarısı gitti"

Yaşanan yangına ilişkin bilgi veren dam sahibi Hasan Dağlı, "Yıldırım düştü. Bir anda alev aldı. Büyükbaş hayvanlarımızı son anda kurtardık. 2 bine yakın saman balyamız maalesef yandı. Maddi boyutunun ne olduğunu bilmiyoruz ama çok şükür canımıza zarar gelmedi. 45 yıllık birikimimin yarısı gitti" dedi.