Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

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