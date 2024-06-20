Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Ezine ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Kiremitoba ve Aladağ köylerinin de tahliye edildiği yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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