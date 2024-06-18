Çanakkale yangınında Anafartalar köyü boşaltıldı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın dolayısıyla Anafartalar köyü boşaltıldı.

Yangın, Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına arazözler ile karadan, havadan ise helikopter ve uçaklarla müdahale başladı. Kıyı Emniyeti’nden yapılan açıklamada ise, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Anafartalar köyü boşaltıldı

Yangının büyümesi ihtimaline karşı Anafartalar köyü tamamen boşaltılırken, vatandaşlara Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı tarihi Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay ve Conkbayırı’na gitmemeleri uyarısı yapıldı.