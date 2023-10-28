Celal Toraman'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet Bayramını okul bahçesinde kutladı.

Cumhuriyet Bayramı birçok okulda olduğu gibi Celal Toraman Anadolu Lisesi’nde de kutlandı. Celal Toraman Anadolu Lisesi’nde okul bahçesinde toplanan öğrenciler güzel bir kutlamaya tanıklık etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte, şiirler okundu, müzik dinletisi yapıldı. Ayrıca, okul içerisinde ise Cumhuriyetin 100. Yılı temalı bir sergi açıldı. Cumhuriyet etkinliklerinde birçok dalda 1.’lik ödülü alan öğrencilere teşekkür belgesi verilirken, törenler 10. Yıl marşının coşkulu bir şekilde söylenmesi ile sona erdi.