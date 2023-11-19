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- Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı…(düzeltme)
Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı…(düzeltme)
Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Bursa’da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Olay, 18 Kasım 2023 öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi Bursa-Keles yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait 30 koltuklu 16 BL 581 plakalı midibüs, 11 yolcusuyla Keles ilçesi Baraklı Mahallesindeki cenazeye gitmek için yola çıktı. Midibüs sürücüsü N.Ö. (37), Keles istikametine ilerlerken 25. kilometrede sola virajda yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, karşı istikametten gelen K.S. (28) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle gittiği istikametin tersine dönen midibüs, yan yattı.
Otobüsteki 11 yolcudan, A.Ö. (58) hayatını kaybederken, İ.Ç. (59) ağır yaralandı. Hurda yığınına dönen otomobildeki sürücü K.S. (28) ağır yaralanırken, Y.A. (27) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.