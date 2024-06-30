CHP Silivri İlçe Başkanlığından Demokrasi Kahramanlarına Teşekkür

Başkan Bora Balcıoğlu, seçim akşamı gösterdikleri performans ve özverili çalışmalarından dolayı sandık görevlilerine yürekten teşekkür etti. Konuşmasında, "Demokrasi kahramanlarımıza seçim akşamı gösterdikleri performanstan ve özverili çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyor, aynı kararlılık ile iktidar yolunda aynı yolu yürüyeceğimize inanıyorum," dedi.

Etkinlikte konuşan Başkan Balcıoğlu, tüm örgüt ile birlikte daha güzel bir Silivri, daha güzel bir İstanbul ve daha güzel bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Balcıoğlu, "#TamYolİleri" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.