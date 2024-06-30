CHP Silivri İlçe Başkanlığından Demokrasi Kahramanlarına Teşekkür
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde görev almış sandık görevlilerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katılım gösterdi.
Başkan Bora Balcıoğlu, seçim akşamı gösterdikleri performans ve özverili çalışmalarından dolayı sandık görevlilerine yürekten teşekkür etti. Konuşmasında, "Demokrasi kahramanlarımıza seçim akşamı gösterdikleri performanstan ve özverili çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyor, aynı kararlılık ile iktidar yolunda aynı yolu yürüyeceğimize inanıyorum," dedi.
Etkinlikte konuşan Başkan Balcıoğlu, tüm örgüt ile birlikte daha güzel bir Silivri, daha güzel bir İstanbul ve daha güzel bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Balcıoğlu, "#TamYolİleri" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.