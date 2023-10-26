Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Ada Caddesi Spor Kompleksi önünde meydana gelen kazada, K.Ç. yönetimindeki cip ile Emre T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosikletli yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.