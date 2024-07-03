Çobankale'de 2024 yılı arkeolojik kazı çalışmaları başladı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan ve tarihin ilk "hashtag" işaretinin buluntular arasında çıktığı Çobankale’de 2024 yılı arkeolojik kazıları başladı.

Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyünde bulunan Çobankale Kazı Evi’nde sezon açılış programı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen kazı yeni sezon açılışı programına Yalova Valisi Hülya Kaya, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve il protokolü katıldı. Programda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, çalışmalar hakkında sunum yaptı.

9 ile 14. yüzyıllar arasında buluntulara ulaşılan tarihi mekanın Yalova sınırları içinde olduğunu anlatan Vali Hülya Kaya, "Burada hem ülkemiz için hem dünya için özellikle de Yalova için tarihe ışık tutacak çok güzel bir çalışma yürütülüyor. Geldiğimiz noktada aslında buradaki çalışmalarda sona yaklaştığımızı görüyoruz. Hem Bizans hem de Osmanlı döneminde çok önemli savaşlara sahne olmuş, çok özel bir mekan Yalova sınırları içerisinde. Dolayısıyla bunun tarihe ışık tutma noktasında elde etmiş olduğumuz veriler de onu gösteriyor ki; aslında Yalova tarihten önce, milattan önceye kadar giden eski bir tarihe sahip. Bu yapılmış olan çalışmaların bir an önce hem uluslararası alanda hem Türkiye’de tanınırlığı, bilinirliği açısından çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Halka ziyarete açılacak

Kaya, bütün kazı çalışmalarındaki elde edilen verilerin uluslararası yayınlara dönüşmüş durumda olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar 22 tane bu alanda yayınlanmış makaleler çıktı. Kısa zaman içerisinde buranın eski formuna dönüştürülmesi, kale olarak tekrar hizmete açılabilmesi için de proje çalışmaları devam ediyor. Projenin ihalesinin yapılmasıyla birlikte de 2 yıl kadar kısa bir zaman içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Bu noktada yerel yöneticiler olarak biz çok heyecanlıyız. Yalova’nın tarihte çok önemli bir yer tuttuğunu biliyorduk ama bunu sergileme imkanı elde etmiş olacağız."

Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ise Çobankale’nin Türk ve dünya tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Çobankale, İstanbul ve İznik yolu üzerinde stratejik bir konumda bulunuyor. 2017 yılında temizlik çalışmalarıyla başladık, daha sonra sondaj ve 2020 yılından itibaren kazı çalışmalarına devam ettik. Bu süreçte bütün surların açımı gerçekleştirildi ve kale içinde restorasyon çalışmaları yapıldı. 2024 yılından itibaren de kale içinde çalışmalarımız devam edecek. Bulunduğu mevki özellikle İstanbul, İznik yolu üzerinde olması bunlar o yolu tutmasında önemli bir kilit noktası. 2017 yılında temizlik çalışması olarak başladık daha sonra sondaj ve 2020 yılından itibaren de kazı çalışması şeklinde çalışmalara başladık ve devam ettik. Bu süreçte bütün surların açımı gerçekleştirildi. Kale içinde de restorasyonunu yaptığımız yapılar var. Bundan sonraki süreçte 2024 yılından itibaren de kale içinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 2023 yılında sur sistemi tamamen ortaya çıkartıldı ve dolayısıyla restorasyon yapılabilecek hale geldi. Ayrıca kaleye giriş kapısını da bulduk. Daha önce tahmin ettiğimiz, araştırmacıların söylediği bir nokta vardı orada sondaj açarak kalenin kapısını da ortaya çıkardık bu önemli bir bulgu bizim için. Çok sayıda küçük buluntu geldi. Türkiye’nin önde gelen indeksli dergilerinde bu buluntular yayınlandı. Dünya çapında ünlü bir dergi de buna yer verdi. Dolayısıyla bizim için bilim adamı için çok önemli sonuçlar çıktı."

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ise belediye olarak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Kalenin turizme açılmasının önemine vurgu yapan Fazlaca, "Buranın turizminin sadece doğa anlamında bir değeri vardı. Tarihi anlamda çok gün yüzüne çıkamıyordu. Dolayısıyla kale de ayağa kalktığında tarih ve doğanın birleşmesiyle turizme büyük bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.