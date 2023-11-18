Çocuklar takılarını kendileri yaptı

İzmit Belediyesi’nin okulların ara tatile girmesiyle düzenlediği atölye etkinlikleri sayesinde çocuklar hayal ettikleri takıları kendi elleriyle yapma fırsatı yakaladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün miniklere özel hazırladığı çocuk atölyeleri ile öğrencilerin ara tatilleri dolu dolu geçiyor. Öğrencilerin ara tatilini değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen atölye etkinlikleri sayesinde çocuklar hayal ettikleri takıları kendi elleriyle yapma fırsatı yakaladı. Takı tasarım atölyesi çalışmalarına katılan öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Çocuklar düzenlenen atölyeler ile el becerilerini geliştirirken bir yandan da keyifli vakit geçirerek sosyalleşiyor.