Çorlu'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da araca zarar verme yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Atila Caddesi ile Üveyik Sokak kavşağında meyana geldi. Aracının zarar gördüğünü öne süren A.T., B.Y. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. Çıkan bıçaklı kavgada A.T. ve B.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan B.Y.’nin yakını M.Y. de elinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne, 1 yaralı da özel hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.