Coşkuyla kutlamadınız eleştirilerine meclis kürsüsünden cevap verdi

Muhalefetin ‘Cumhuriyet coşkuyla kutlanmadı’ eleştirilerine meclis kürsüsünden cevap veren Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhuriyet Bayramı’nda Üsküdar sahilinin havadan çekilmiş fotoğrafı göstererek “Bize bühtan edenler sadece şu fotoğrafa bakıp bir parça utanırlar mı? Burası Üsküdar sahili, mahşeri bir kalabalık var, bence utanmazlar” şeklinde konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, muhalefet partilerinin ‘Cumhuriyet coşkuyla kutlanmadı’ eleştirilerine meclis kürsüsünden cevap verdi. Kürsüden Cumhuriyet Bayramı’nda Üsküdar’ın havadan çekilmiş fotoğrafını gösteren Varank, “Milyonlarca vatandaşımız meydanlarda sahillere çıkarak şanla, şerefle, sevinçle, gururla hiç olmadığı kadar cumhuriyetimize sahip çıktı. Bize bühtan edenler sadece şu fotoğrafa bakıp bir parça utanırlar mı?” dedi. Konuşmasının devamında 21 yılda yapılan yatırımları hatırlatan Varank, “Biz cumhuriyeti bunlar ve niceleri ile kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burası Üsküdar sahili, mahşeri bir kalabalık var, bence utanmazlar”

Kürsüden Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çekilmiş Üsküdar sahilinin fotoğraflını gösteren Varank, konuşmasını şu şekilde sürdürdü, “Geçtiğimiz hafta muhalefetten ‘Cumhuriyetin 100. yılını coşku ile kutlamadınız, sizin cumhuriyetle probleminiz var’ minvalinde sesler duyduk. Hamdolsun 100 yıllık cumhuriyetimizin en coşkulu, en görkemli, en etkileyici yıldönümü kutlamasını biz gerçekleştirdik. Milyonlarca vatandaşımız meydanlarda sahillere çıkarak şanla, şerefle, sevinçle, gururla hiç olmadığı kadar cumhuriyetimize sahip çıktı. Bize bühtan edenler sadece şu fotoğrafa bakıp bir parça utanırlar mı? Burası Üsküdar sahili, mahşeri bir kalabalık var, bence utanmazlar. Cumhuriyetimizi kutlamayı sadece ışıltılı salonlarda balolardan ibaret sananlarla aynı düşünmediğimiz doğrudur. Biz cumhuriyetimizin 100. yılını boş laflarla değil, bu milletin 60 yıllık hayali olan Togg’u yollara çıkararak, boğazda tarihin en büyük donanma geçidini yaparak kutluyoruz. Biz cumhuriyeti Karabağ’da 30 yıllık esareti bitiren, sınırlarımızda kurulan terör koridorunu yerle bir eden SİHA’larla kutluyoruz. Biz cumhuriyeti, karada Altay Tankı’yla, denizde TCG Anadolu’yla, havada Gökbey’le kutluyoruz. Biz cumhuriyetimizi mavi vatanda hakkımızı arayan, Karadeniz’de milyarlarca dolarlık gaz keşfi yapan sondaj gemilerimizle kutluyoruz. Biz cumhuriyeti milli uydularımızla, yakında uzaya göndereceğimiz Türk vatandaşımızla kutluyoruz. Biz cumhuriyeti 192 olan organize sanayi bölgesi sayısını 355’e yükselterek, üretim yapılan alanları tam 5 kat arttırarak kutluyoruz. Biz cumhuriyeti 30 yılda 15 milyar dolar yatırım çekebilen Türkiye’ye 21 yılda 260 milyar dolar uluslararası yatırım çekerek kutluyoruz. Biz cumhuriyeti sadece 2 olan teknopark sayısını 101’e çıkararak kutluyoruz. Biz cumhuriyeti son dört yılda 7 unicorn çıkartarak kutluyoruz. 7’li koalisyondan bahsetmiyorum, milyar dolar değerlemeye ulaşan, 7 tane şirketten bahsediyorum. Bunlarla ve niceleri ile kutluyoruz.”

“Nerede genel başkanınız?

Mecliste 12. kalkınma planı tartışılırken muhalefete eleştiri yönelten Varank, “Sabahtan beri bazı hatipler cari açık üzerinden ezbere eleştiri getirdiler. Elbette yaptıklarımızı yapacaklarımızı tartışalım. Şu meclis tablosunda çok daha büyük temel problem, büyük açık nedir biliyor musunuz? Muhalefet açığı. Bırakın cari açığı, biz onunla mücadele ediyoruz. Siz muhalefet açığına bakın. Bu arkadaşlar seçimden önce aylarca ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ dediler. Büyük büyük laflar ettiler, bugün ülkemizin 12. kalkınma planını tartışırken muhalefet partilerinin genel başkanları burada yoklar. Nerede genel başkanlarınız? Hani parlamentoyu güçlendirecektiniz? Bırakın genel başkanları CHP’nin grup başkanı bile şurada yok” şeklinde konuştu.