Cumhuriyet'in 100'üncü yılının şahidi Hüseyin Fidan: 'Gururlu ve mutluyum'

Çanakkale’de 1923 yılında doğan ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına şahitlik eden Hüseyin Fidan, Cumhuriyet’le aynı yaşta olmanın mutluluğunu yaşıyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına şahitlik etmenin onur ve gururunu yaşayan Hüseyin Fidan, “Cumhuriyet’in kuruluşuna ve 100’üncü yılına şahitlik ediyoruz. Cumhuriyet’in kuruluşundan bugün 100’üncü yılına kadar yaşadık. Bugünlere kadar geldik. Bugünde Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına 100 yaşında şahitlik yapıyorum. Gururlu ve mutluyum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu olan 1923 yılında dünyaya gelen 3 çocuk ve 3 torun sahibi Hüseyin Fidan, Cumhuriyet’in kuruluşunun kutlandığı 100’üncü yılında Biga ilçesine bağlı Karacaali köyünde yaşıyor. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne şahitlik eden Hüseyin Fidan, Cumhuriyet’le aynı yaşta olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına şahitlik etmenin onur ve gururunu yaşayan Hüseyin Fidan, “Cumhuriyet’in kuruluşuna ve 100’üncü yılına şahitlik ediyoruz. Cumhuriyet’in kuruluşundan bugün 100’üncü yılına kadar yaşadık. Bugünlere kadar geldik. Bugün de Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına 100 yaşında şahitlik yapıyorum. Gururlu ve mutluyum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını coşkuyla kutladık. Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu ve bizi bugünlere getirdi” dedi.