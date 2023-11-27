Darıca'nın dünya şampiyonlarına coşkulu karşılama

Portekiz’de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası’ndan madalya ile dönen Darıca Belediyesi’nin milli sporcuları davul zurna ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Sporculara çiçek takdim eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başarılarının devamını diledi.

Portekiz’in Albufeira kentinde 70 ülkeden 2 bine yakın sporcunun katıldığı Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından 57 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan Emre Karaca, Dünya ikincisi Güler Deniz, Dünya üçüncüsü İslam Uçan ve Avrupa Boks Şampiyonası’nda üçüncü olan Semih Gümüş yurda döndü.

Dünya şampiyonluğunu kazanan ve dereceye giren milli sporcuları Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile vatandaşlar davul zurna ve çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından şampiyon sporcuları ve ailelerini makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ve yönetimini tebrik etti. Büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’nın çocuklarının her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Gururlandırdık"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dünya şampiyonluğunu kazanan sporcuların Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden çıkmasının büyük mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Darıca’daki evlatlarımızın Türkiye’deki 85 milyonun göğsünü kabartmasından biz ayrıca keyif aldık, ayrıca mutlu olduk. Kasım ayında 5 sporcumuz uluslararası arenada milli takım formasıyla madalya kazandı. Ay yıldızlı bayrağımızın göndere çekildiği, ulusal milli marşımızın dünya arenasındaki bir müsabakada çalınıyor olması hakikaten bizi ayrıca gururlandırdı ve mutlu etti. Gençlerimizi tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bizler de her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Karşılaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirten sporcular, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Başarılı sporcularla sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, milli sporcuların yanı sıra aynı zamanda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ile milli takımın da antrenörü olan Selim Vinçoğlu ve kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül’ü de emeklerinden dolayı tebrik etti.